Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsün en çok virüs taşıyan kişinin karşılıklı teması ile bulaştığını söyledi.

Savaşçı, bu bulaşların 15 dakikanın üzerinde olan bulaşlar olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte biz en çok ev içi temas, iş yerlerinde çalışanlar ve toplu taşımayı kullananlarda gördük. Yiyeceklerden koronavirüsün bulaştığına dair herhangi bir veri, bilgi veya bilimsel bir çalışma yok. Çünkü virüs dış ortamda çok yaşayamıyor, canlı bir organizmaya ihtiyaç duyuyor. Virüsün en aktif olduğu dış ortamda kalış süresi iki saattir” dedi.

“Virüsün yiyeceklerden bulaştığı ispatlanmamıştır”

Savaşçı, virüsün yemeklerden bulaştığına dair bir veri yok diyerek şöyle konuştu:

“Örneğin, elimizi ekmeğe dokunduk, virüslü olan bir yerine bile dokunsak elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir risk yok. Onu yedikten sonra da bize herhangi bir şekilde bulaş olayı olmaz. Çünkü virüs zaten çok hassastır. Özellikle mide asidinden dolayı virüs zaten hemen ölür. Bağırsaklara ulaşıp, bizi hasta etmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla virüsün yiyeceklerden bulaştığı ispatlanmamıştır.”

"Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp"

Savaşçı, kargo alımlarında mutlaka kuryelerin maske ile karşılanması, imza atılıyorsa kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi ve elin yıkanması gerektiğini söyledi.

Savaşçı, şunları söyledi:

"Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp daha sonra elimizi yıkayıp, kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz. Kargo paketinin balkonda bekletilmesinin veya paketi açmadan beklemenin bir anlamı yok. Paketi açıp dışındaki kutuyu attıktan sonra elimizi yıkarsak herhangi bir risk teşkil etmez. Virüsün belirli yüzeylerde yaşama süreleri mevcut. Çünkü virüs soğuk ve nemli ortamları sever ve en çok o ortamlarda yaşayabilir.”