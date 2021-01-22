Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Doktor Ahmet Ümit Sabancı, vücuda giren virüsün hücre ve dokulara tutunmasını önleyen bir solüsyon geliştirdi.

4 sene önce geliştirilen mikrop öldürücü nitelikteki sıvı koronavirüse uyarlandı, etkisi Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri tarafından onaylandı.

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İnsan hücresine zarar vermiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi gereç onayı alan sıvıyla ilgili olarak Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, sıvının virüsü 1 dakikada öldürdüğünü ve insanın kendi hücrelerine de zarar vermediğini söyledi.

Solüsyon burun spreyi olarak eczanelere dağıtılmaya başlandı.

Nanoteknolojik göz ve boğaz spreyi formları için ise çalışmalar sürüyor.