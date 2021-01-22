Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vücuttaki koronavirüsü yok eden solüsyon geliştirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa’da koronavirüsün insan hücresine tutunmasını engelleyen sıvı geliştirildi. Burun spreyi formundaki sıvı Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı.
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde Doktor Ahmet Ümit Sabancı, vücuda giren virüsün hücre ve dokulara tutunmasını önleyen bir solüsyon geliştirdi.
4 sene önce geliştirilen mikrop öldürücü nitelikteki sıvı koronavirüse uyarlandı, etkisi Uludağ ve Çukurova Üniversiteleri tarafından onaylandı.
[Fotoğraf: AA]
İnsan hücresine zarar vermiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi gereç onayı alan sıvıyla ilgili olarak Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, sıvının virüsü 1 dakikada öldürdüğünü ve insanın kendi hücrelerine de zarar vermediğini söyledi.
Solüsyon burun spreyi olarak eczanelere dağıtılmaya başlandı.
Nanoteknolojik göz ve boğaz spreyi formları için ise çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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