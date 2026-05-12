Uzmanlardan 'çifte risk' uyarısı: Çöl tozu ve bahar alerjisi birleşti

Meteorolojik tahmin modellerine göre, Sahra Çölü üzerinden gelen ince mineral parçacıkları hafta boyunca Akdeniz Havzası ve Türkiye üzerinde etkili olacak. Özellikle batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesini düşürmesi beklenen bu doğa olayı, bahar aylarında polen yoğunluğunun artmasıyla birleşince kronik hastalar ve alerjik bünyeler için riskli bir tablo ortaya çıkarıyor.

Çöl tozu ve polen birleşince semptomlar ağırlaşıyor

Uzmanlar, atmosferdeki ince partiküllerin ve polenlerin akciğerler üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkati çekiyor. Bahar alerjisi bulunan kişilerde görülen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler, toz taşınımıyla birlikte daha şiddetli hale gelebiliyor.

Halk arasında "bahar yorgunluğu" olarak bilinen halsizlik ve isteksizlik durumunun da polen alerjisiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bu durumun özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozukluğu ve ders başarısında düşüşe yol açabildiği vurgulanıyor.

"Hassas gruplar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı"

Çöl tozunun astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar ve çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar; Toz taşınımı ve polen yoğunluğunun arttığı sabah ve öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkmak zorunda kalan alerjik bünyeli vatandaşların maske kullanması, polen ve toz parçacıklarının solunum yollarına ulaşmasını engelleyebilir. Eve gelindiğinde giysiler değiştirilmeli, saç ve yüz bol su ile yıkanmalı veya duş alınmalı. Pencereler polen ve tozun yoğun olduğu saatlerde kapalı tutulmalı, araçlarda polen filtreli klimalar tercih edilmeli." tavsiyelerinde bulunuyor.

Çöl tozunun ekosisteme faydası olsa da sağlığa dikkat

Toz taşınımının demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sebebiyle tarım alanları ve okyanus ekosistemi için doğal bir gübre görevi gördüğü bilinse de, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Uzmanlar, her yıl aynı dönemde tekrarlayan ve bir haftadan uzun süren şikayetlerde mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini, ilaç tedavisi veya uygun hastalarda uygulanan "alerji aşılarının" hayat kalitesini artırdığını ve astım gelişimini önlediğini belirtiyor.

Vatandaşların, hava kalitesi indeksinin kırmızı veya mor seviyelere ulaştığı günlerde yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemle tavsiye ediliyor.