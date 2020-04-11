Çocukluk çağı aşılarının zamanında yapılması önemli. Aşı hayat boyu hastalıklardan koruyor. Uzmanlar, anne babaları aşı konusunda uyarıyor. Peki, koronavirüsten korunma tedbirleri çerçevesinde aşı nasıl yaptırılabilir?

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Vefik Arıca, aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Aşılarımızı hiçbir şekilde ihmal etmemeliyiz. 1-2 gün gecikebilir ama aile hekiminizden randevunuzu aldıktan sonra uygun saatte uygun oda şartları sağlandığı zaman herhangi bir problem çıkmayacaktır."

"Aşılar hastalıklar için koruyucudur"

Zeka geriliği ve tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tanısının konulması için yapılan topuk testinin de bu süreçte ihmal edilmemesi isteniyor.

Arıca, "İlk 5 gün içinde ikinci topuk testi için mutlaka aile hekimine başvurmak gerekiyor. İlk bir ayda çıkabilecek önemli 4 hastalığın tanısını koyabiliriz" dedi.

Koronavirüs için henüz aşı bulunamadı. Ancak, salgınla mücadele eden ülkelerden gelen veriler, zorunlu aşıların koruyuculuğunu bir kez daha ortaya koydu.

Verem aşısının 2 aylıkken yapıldığını söyleyen Arıca, "Biz belirledik ki koronavirüste verem aşısı yaptıran ülkeler ölüm oranı 6 kat daha az olduğu gözüktü. Bu nedenle aşılar güncel hastalık hem diğer hastalıklar için koruyucudur" dedi.

Türkiye'de aşılama oranın yüzde 98 seviyesinde olduğu belirtiliyor.