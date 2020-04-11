Koronavirüs önce boğaza, solunum yollarına ve akciğere yerleşiyor. Özellikle akciğere ciddi zarar veriyor. Solunum egzersizleri ile hasar gören akciğer kapasitesi geliştirilebiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Hastalık belirtisi göstermeyenlere nefes egzersizi önerilmiyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Burcu Duyur Çakıt, solunum egzersizlerinin aslında kapsamlı bir pulmoner rehabilitasyon programını parçası olduğunu söyledi.

"Biz asemptomatik kişilerde veya koronavirüs nedeniyle evde kalması gereken kişilerde günlük adımlama şeklinde ev egzersiz programları, eklem hareket açıklığı egzersiz programları öneriyoruz. Solunum egzersizlerini bu kişilere önermiyoruz."

"Ciddi hastalarda hastanın durumunu kötüleştirebilir"

Uzmanlar, hastalığa yakalananların da virüsü bulaştırma ihtimaline dikkat çekiyor.

Solunum egzersizlerinin bu hastalarda yapılmasının zarar verebileceğini anlatan Çakıt, "Son derece bulaşıcı bir hastalık. Bu egzersizlerin yapılması virüsün çevreye yayılımını artırabilir" dedi.

Nefes egzersizleri, ciğerlerin eski sağlığına kavuşması için önemli. Ancak bunun da uzman gözetiminde olması ve kişiye özel programların hazırlanması gerekiyor.

Çakıt, "En az bu semptomlarından 10 gün geçmesini bekleriz. Uzman hekim tarafından hastamızı değerlendiririz ve kişiye özel rehabilitasyon programı kişiye özel tedavi programı planlarız. Herkese aynı solunum egzersizi yaptırılmaz. Ciddi hastalarda hastanın durumunu kötüleştirebilir" dedi.