Salgınla mücadelede kullandığımız maskeler, cildi güneşten korumuyor. Uzmanlara göre, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, şemsiye gibi fiziksel korunmanın yanında, mutlaka güneş kremi de kullanılmalı.

Uzmanlar, cildi güneşten korumada maske tercihinin de etkili olduğunu söylüyor.

"Siyah maskeler güneş ışınlarını çekiyor"

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın, yaz aylarında doğru maske kullanımı ile ilgili konuştu:

"Vatandaşlarımız etkin olarak güneşten korunmaya hem maske altında hem de açıkta kalan bölgelerde devam etmelidir. Özellikle koyu renkli, siyah maskeler güneş ışınlarını daha fazla absorbe ettiği için daha fazla zarar verecektir. Beyaz maskeleri tercih etmemiz uygun olacaktır."

Güneş koruyucu kremlerin 2 saatte bir kullanılması gerekiyor.

"Su bazlı krem tercih edilebilir"

Prof. Dr. Başak Yalçın, maskeliyken güneş kremi kullanımı hakkında bilgi verdi:

"Güneş kremini dışarı çıkmadan, maskemizi takmadan 15-20 dakika öncesinde sürebiliriz. Maske, yüze temas ettiği için yüzümüze sürmüş olduğumuz güneşten koruyucuyu emebilir. Su bazlı ya da hidrojen şeklinde olduğunda çok fazla maskeler tarafından emilmeyecektir."

Sıcak havalarda terlemenin artması ile ıslanan maskeler ciltte "maskne" adı verilen akne türüne sebep olabiliyor.

Bunu önlemenin yolu maskeyi hijyen kurallarına göre kullanmak, mümkünse sık sık değiştirmek.