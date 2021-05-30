Bir yandan hastalar tedavi ediliyor, bir yandan da yeni vakaların önlenmesi için ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı mücadele sürüyor.

En fazla vakanın görüldüğü illerden Tokat'ta çalışmalar besi çiftliklerinde yoğunlaştı.

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler köy köy gezerek, büyükbaş hayvanları keneye karşı ilaçlıyor. Kentte kurbanlık büyükbaşların yüzde 50''sinden fazlası ilaçlandı.

Can kayıplarının en önemli nedeni yanlış müdahale

Yozgat'ta son on beş günde kene ısırması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Artan can kayıplarının en önemli nedenlerinden biri panikle yapılan yanlış müdahaleler.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, kene ısırığının olduğu yerin üstüne zeytinyağı, sıvı sabun veya çakmakla yakmak gibi müdahalelerin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Gök, böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemli olduğunu aktardı.

Bahçe ve tarlada çalışırken nasıl korunmalıyız?

Bahçe ve tarlada çalışanların etkili yöntemlerle keneden korunmaları mümkün. Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, kene ısırmasında alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

“Pantolon paçalarının çorap içine konması ve giysilerin kol kısımlarının kenenin girmesini engelleyecek şekilde sıkı olması gerekiyor. Hayvanlardan kene temizlenmemesi, çıkarılan kene olursa onun ezilmemesine de dikkat edilmeli.”

Uzmanlar, kıyafetler çıkarıldıktan sonra vücudun mutlaka detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.