Bitki çaylarının faydaları saymakla bitmiyor. Havaların da soğuk olması nedeniyle kış çaylarının satışında artış yaşandı. Ancak bitkisel çaylar tüketirken de ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.

Adaçayı, ıhlamur, yeşil çay...

Diyetisyen Büşra Yıldız, günlük 2-3 fincan bitki çayının üzerine çıkmamakta fayda olduğunu söyledi. Daha fazla bitki çayı tüketmenin daha sağlıklı, bağışıklık sistemini daha güçlü yapmayacağını vurguladı.

Yıldız, bitki çayının akşam saatlerinde tüketilmemesine de dikkat çekti:

"Özellikle akşam saatlerinde bitki çaylarına çok fazla yer vermemeye özen gösterelim. Uyku problemlerine yol açabiliyor. Özellikle yeşil çay. Belli bir saatten sonra kullanımına dikkat edelim."

Uzmanlar, saklama koşulları iyi olmayan ve ağır metal içerebilecek bitki çaylarının çok kullanımının uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında da bulunuluyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Sayit Ersan



