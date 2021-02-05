Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan çocukların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için ailelere önemli görevler düşüyor.

Bu görevlerden biri de çocukların fiziki olarak yıpranmasını engellemek yani kilo almamalarını sağlamak.

Zira çocuklarda kilo artışı, birçok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor. Bu hastalıklardan biri de kalp rahatsızlıkları. Kalp sağlığına yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da dikkat etmek zorunda.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, hem erişkinlerin hem de çocukların kalp sağlığı için egzersiz yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Çocuk yetişkin farketmiyor: Egzersiz kapasitesi düşmüş her insan kalp hastalığı adayı

Polat'a göre, sağlıklı bir çocukluk için protein ağırlıklı beslenmek ve egzersiz kapasitesinin yüksek tutulması çok önemli.

"Son bir yıl içindeki sorunları düşünürsek tanıdığım bütün çocuklar 8-10 kilo aldı. Çocukların efor kapasiteleri çok düştü. Bizim çocukluk çağımızdaki gibi sokak eğlencesi ve sokak eforu olmadığı için bu dönemde çocuklar yorulma sebebinin kalbe bağlanmasıyla ebeveynler endişe içinde bize geliyor. Eve kapandığınız zaman 70 yaşında birinin oturması ile 5 yaşında bir çocuğun oturması arasında hiçbir fark olmuyor. Hepsinin efor kapasitesi düşüyor. Bu sebepten dolayı egzersiz kapasitesi düşmüş her insanın kalp hastalığı adayı olması mümkün. Evde egzersizleri artırmak lazım. COVID döneminde biraz zor olsa da çocuklar ve gençler izin verilen saatte tempolu yürümesi çok faydalı. Yarım saatlik bir yürüme çok şey katar."