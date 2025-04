Ülke Yeşilay’larından bağımlılıklara karşı anlamlı çağrı: Birlikte daha güçlüyüz

Uluslararası Yeşilay Federasyonu, bağımlılıkla mücadelede uluslararası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı ile dünya ülkelerinden uzmanları ve ülke Yeşilay’larından temsilcileri İstanbul’da bir araya getiriyor. İlk kez 2016 yılında başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlik, Yeşilay’ın uluslararası alandaki savunuculuk, eğitim ve iş birliği çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuşmacıların fikirlerinin ve projelerinin paylaşılacağı oturumlarda, üç gün boyunca bağımlılıkla mücadele kapsamında en iyi uygulamalar ele alınacak.



8. Kapasite Geliştirme Programı’nın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “1920’den bu yana bağımlılıklarla mücadelede asırlık bir tecrübenin sahibi Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, çok önemli bir programın ev sahipliğini üstleniyoruz. Hepinizin bildiği gibi ‘bağımlılık’ ne yazık ki tüm dünyayı etkileyen bir dalga haline geldi. Bugün burada bizimle olan ülke Yeşilay’larından temsilcilerimizle birlikte, dünyanın dört bir yanında, savaş kadar yakıcı, yıkıcı ve tehlikeli olan bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Burada bulunduğumuz üç gün boyunca toplumların geleceğini tehdit eden bağımlılıklar üzerine tartışarak, bağımlılıkla mücadelede daha güçlü önleme programları üzerine istişarelerde bulunacağız. Bu mücadele beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız olan ve program boyunca bizimle değerli fikirlerini paylaşacak olan 60 ülkeden 88 temsilcimiz başta olmak üzere, 15 ülkeden 32 katılımcımıza gönülden teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bir insan bir dünya

Konuşmasında Bağımsızlık Seferberliğinin önemine de dikkat çeken Mehmet Dinç, “Bağımlılıklarla kaybettiğimiz her insan, bizim için büyük bir kayıptır. ‘Bir insan, bir dünya’ diyoruz ve kendinden dahi vazgeçen danışanlarımızdan vazgeçmeden, onları yaşama kazandırmak için azimle çalışıyoruz. Bağımsız gelecek konusunda büyük bir inanca sahibiz. İnancımız ve misyonumuzu paylaştığımız ülke Yeşilay’larımızla, küresel çapta söndürmeye çalıştığımız çok büyük bir yangından söz ediyorum. Biz Yeşilay Türkiye olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle güç birliği içinde ülkemizin her köşesine ulaşmak ve her bireyi yaşama kazandırmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız Bağımsızlık Seferberliği hareketimiz ile hem önleyici hem de rehabilite edici yöntemlerin; şehirlerden mahallelere, mahallelerden sokaklara kadar, sahada geniş kitlelere yayılmasını hedefliyoruz. Muhtarlardan din görevlilerine, sağlık çalışanlarından hukukçulara, eğitimcilerden esnafa kadar toplumun tüm kesimlerini, bu mücadelede bizimle omuz omuza çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

Mehmet Dinç: Ülke Yeşilay’larının her bir üyesi birer pelerinsiz kahramandır

Bağımlı bireylerin yaşadığı kayıplara değinen Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: Bağımlılığın pençesine düşmüş insanlar, sırasıyla işlerini, ilişkilerini, fiziksel ve zihinsel sağlığını kaybeder. Fakat en acısı, sonunda ümidini kaybeder. Bir anne, çocuğunun ölmesi için dua eder, bir baba sabahlara kadar kaygılı bekler. İşte tam da bu anda unutulmamalıdır ki Yeşilay, kendinden ve sevdiklerinden vazgeçen herkesin Yeşilay’ıdır ve herkes için mücadele eder. Bazı kahramanlar pelerin takmaz… Bu sorumluluğu bizimle paylaşan, bizimle yol yürüyen tüm ülke Yeşilay’larının her bir üyesi, birer pelerinsiz kahramandır. Biz tüm kahramanlarımızla birlikte, ülkemizde ve dünyamızın her köşesinde bulunan çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara, risk altındaki tüm bireylere ulaşarak gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Uzman konuşmacılardan kurumsal destek dayanışması

Ülke Yeşilay’larının temsilcilerinin farklı oturumlarla bir araya geldiği program, dünya çapında saygın kurum ve uzmanların desteğiyle güç kazanıyor. Bu yılki konuşmacılar arasında başta, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç olmak üzere; Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Dzmitry Krupchanka, UNODC’den Karen Paters, IOM’den Guglielmo Schinina ve EUROCARE Genel Sekreteri Florence Berteletti yer alıyor. Ayrıca UNODC, UN Women ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların Türkiye ofislerinden temsilciler de programa katkı sunuyor.

Bağımlılıkla mücadelede ortak akıl ve uluslararası birliktelik

Yeşilay’ın Proje ve Fon Yönetimi, Gönüllü Yönetimi, Eğitim Yönetimi ve YEDAM birimleri, atölye çalışmalarıyla programı renklendiriyor. Etkinlik kapsamında DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Guglielmo Schinina, Karen Paters ve Florence Berteletti gibi isimler dikkat çekerken, Endonezya, Ruanda, Lübnan, Brezilya ve Dağıstan’dan Yeşilay temsilcileri ile medya görüşmelerde bulunuyor. Yeşilay, 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı, yalnızca bilgi ve deneyim paylaşımı sunmakla kalmayıp, bağımlılıklara karşı ortak akıl ve güç birliğini destekleyen uluslararası bir platform olarak öne çıkıyor.