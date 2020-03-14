Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, koronavirüs ve tütün kullanımı arasındaki ilişkiye dair yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini anlattı.

Virüsün solunum yoluyla bulaştığını ve akciğere yerleştiğini hatırlatan Öztürk, virüsün bulaşma şekline ve yerleştiği organa bakıldığında Yeşilay'ın yıllardır mücadele ettiği tütün ve tütün ürünleriyle olan bağlantısının dikkati çektiğini söyledi.

"Bırakmak, akciğerimizin direncini artırmak demek"

Akciğerin oldukça hassas bir organ olduğunu ve belli bir yaşın üzerindeki kişilerde de bu hassasiyetin arttığını belirten Öztürk, "Eğer kişi sigara, nargile ya da elektronik sigara içiyorsa buradaki risk çok daha artıyor. Çünkü hedef organ dediğimiz akciğer, direkt zedelenmiş oluyor. Bu zedelenme de virüsün büyük oranda kalıcı hasar oluşturmasına ve kayıplara neden oluyor. Bu salgında en değerli varlığımız akciğerimiz. Akciğerimizi mutlaka korumamız gerekiyor" diye konuştu.

[Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Fotoğraf: AA]

Prof. Dr. Öztürk, akciğeri koruyabilmek için onu zedeleyen tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen, sigara, nargile ya da elektronik sigara içenler hassasiyetlerini artırarak, bu vesileyle tütünü ve elektronik sigarayı bıraksınlar. Azaltmaktan bahsetmiyoruz çünkü bu çözüm değil. Bırakmak demek, akciğerlerimizin direncini artırmak demek. Devam etmek ise sonradan telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşı karşıya kalmamıza yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

Nargile ciddi bir risk faktörü

Mücahit Öztürk, bağımlılıktan kurtulmanın irade isteyen bir süreç olduğunu ve bırakmak için bir vesile gerekebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli gündemi, okullar kapatıldı, insanların seyahatleri engellendi, ülkelerde karantina uygulandı. Böyle bir problemin yaşandığı dönemde sigarayı bırakmak için daha büyük bir motivasyon olamaz. İrade ve isteğin burada ortaya çıkması lazım. Bizler Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) bağımlılıklarla mücadele konusunda destek veriyoruz. Şehirlerinde YEDAM olan vatandaşlarımız merkezlerimize başvurup tamamen ücretsiz hizmet alabilirler."

Türkiye'de nargile kullanılan mekanların yaygınlığına da dikkati çeken Öztürk, nargilenin sigaradan daha fazla probleme yol açtığını her zaman dile getirdiklerini söyledi.

