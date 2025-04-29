TÜRKTIP2025 başlıyor: Türk dünyası tıpta güçlerini birleştiriyor

Türkçe konuşulan ülkelerin sağlık alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği (TKUTD), ilk büyük organizasyonuna hazırlanıyor. 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Bafra’da düzenlenecek olan I. Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi (TÜRKTIP2025), bölgesel ve küresel sağlık iş birliklerinde yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.

“Gelecek Çok Yakında” temasıyla gerçekleştirilecek kongre, tıp alanındaki bilimsel gelişmelerin yanı sıra, sağlık politikaları ve sektörel iş birlikleri açısından da önemli bir platform oluşturacak. TKUTD’nin “Var olmanın evidir, dil” şiarı doğrultusunda, Türk dünyasının ortak dilini tıpta da etkin kılmak amacıyla başlattığı bu büyük organizasyon, bilimsel içerik kadar kültürel ve stratejik bir vizyonu da taşıyor.

Sağlık otoriteleri bir araya gelecek

Kongrenin onursal başkanlığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek üstleniyor. TÜRKTIP2025, yalnızca akademisyenleri değil, devlet düzeyinde sağlık otoritelerini de bir araya getirecek. Türk Devletleri Sağlık Bakanları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türk cumhuriyetlerinden üniversite rektörleri ve Türkiye’nin önde gelen üniversite ve kurum temsilcileri kongrede hazır bulunacak.

TÜRKTIP2025, multidisipliner bir yapıda 3 temel salonda düzenlenecek. Kongrede “Gelecek Çok Yakında” teması kapsamında yapay zeka, dijital sağlık teknolojileri, inovasyon ve tele-tıp gibi konulara odaklanacak. Ayrıca alanında uzman akademisyenler tarafından güncel bilimsel bilgiler paylaşılacak. Sempozyum “Türk Mikrobiyota & Nutrisyon 2025” ile Türkiye Organ Nakli Vakfı iş birliğiyle “Organ Bağışı ve Transplantasyon” başlıklı özel toplantılara da ev sahipliği yapacak.

TÜRKTIP2025: Bir kongreden çok daha fazlası

Kongre, katılımcılara sadece bilimsel bilgi sunmakla kalmayacak... Aynı zamanda uzun vadeli iş birliği modellerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayacak.

TÜRKTIP Sürdürülebilirlik Programı kapsamında bireysel katılımcıların ve endüstri sponsorlarının uzun vadeli projelerde aktif yer almaları teşvik edilecek. Belirli katılım performansına ulaşan katılımcıların gelecekteki faaliyetlere katılımı TKUTD tarafından desteklenecek. Sınırlandırılmış katılımla düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında ise Türk Devletleri’nden sağlık sistemleri ve yatırım olanakları doğrudan sektör temsilcilerine aktarılacak. Bu yapısıyla TÜRKTIP2025, bir bilimsel toplantının ötesine geçerek, ülkeler arası sağlık iş birliğinin kalıcı bir zemine oturmasını hedefliyor.

Ortak bir medeniyet projesi

TKUTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu yaptığı açıklamada, TÜRKTIP2025’in yalnızca bir kongre değil; ortak bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu kongre, ortak dilin bilimdeki karşılığını arayan bir geleceğin inşasıdır. Türk dünyasının dört bir yanından hekimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri, aynı salonlarda aynı dili konuşarak tıpta ortak bir gelecek inşa edecektir. Sizleri bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya, bilgi ve birikiminizi paylaşmaya davet ediyoruz.”

TÜRKTIP2025'in detaylı program bilgileri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

