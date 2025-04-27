Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 27.04.2025 12:57

İlaç sektörü, kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Türk ilaç sanayi sektörünün kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını ürettiğini söyledi.

İlaç sektörü, kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretiyor

Prof. Dr. Ayar, Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde, Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) desteğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'ndaki panelde, kurumun çalışmaları ve Türk ilaç sektörünün faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Türk halkına kaliteli, güvenilir, etkili ilaç ve tıbbi cihaz eriştirilmesinden sorumlu olduğunu belirten Ayar, ilgili sektörle alakalı düzenleme ve denetlemeleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yerli ve milli üretime önem verdiklerini dile getiren Ayar, Türkiye'de gurur duyulacak bir ilaç sektörü bulunduğunu vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlaç sektöründen ülke ekonomisine katkı

Türkiye'de dünya standartlarındaki tesislerde üretim yapıldığını anlatan Ayar, şunları kaydetti:

"İlaç sanayi sektörümüz, kutu bazında Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 90'ını üretmektedir. Çok önemli miktarda ihracat yaparak ülkenin ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. İç pazarda eksiklik, yokluk olmasın diye ihracat sınırı getirmesek daha büyük rekorlar kırabilme kapasitesine de sahip bir sektörümüz var. Ancak mali değer bakımından yüzde 16'lar civarındayız. Yani katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler noktasında gitmemiz gereken yol mevcut."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Panelde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir de sunum yaptı.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı İlaç Edirne
Sıradaki Haber
Sağlık turizminde "dijital kimlik" dönemi: 5 kıtada irtibat ofisi kurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Bakan Fidan: PKK sistemden ya kendi isteğiyle barış içinde ya da başka türlü çıkacak
13:40
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı
13:32
BM yetkilisi: Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor
13:30
Kosova Meclisi, yeni başkanını beşinci tur oylamada da seçemedi
13:02
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı
12:44
Avrasya Tüneli'nden dünyada bir ilk: Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı
"Gladyatörler kenti"nde 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
"Gladyatörler kenti"nde 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ