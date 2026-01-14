Çok Bulutlu -2.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.01.2026 17:32

Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından söz konusu OSB'lere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kacır, "3 yeni Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Fatih Kacır OSB Sanayi Üretimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
