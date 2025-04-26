Uluslararası sağlık turizminde yeni dönem başlıyor

Buna göre, Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.

Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek; hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecek.

Cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak

Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak.

USHAŞ, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları, uluslararası platformlarda destekleyecek. Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlenecek ve sunulan hizmetin takibi yapılacak.

Uzaktan sağlık hizmeti sunduğunu HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek.

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek.

Uluslararası Sağlık Turizmi yetki belgesi devredilemeyecek

Sağlık tesisleri, TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri’ne bağlı olarak geçerliliğini koruyacak; yetki belgesi devredilemeyecek.

Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar değerlendirmeye tabi tutulacak

Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikâyet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak. Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturacak.

1Sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirilmesi gerekecek.

Aracı kuruluşlar en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak

Aracı kuruluşlar, 7 gün/24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak. Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Yönetmelik hükümlerine altı ay içinde uyum sağlayacak; 2025 sonuna kadar komplikasyon sigortası ve 2026 sonuna kadar akreditasyon ve sertifikayı alacak.