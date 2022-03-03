Prof. Dr. Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, TURKOVAC aşısının ülke genelinde her yerde yoğun şekilde uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin aşı üretiminde ve sonuçlarını almada TURKOVAC ile önemli bir kritik eşiği aştığını vurgulayan Kara, yerli ve milli olarak üretilen aşının vatandaşa güven verdiğini dile getirdi.

"16-18 yaş grubunda çalışmalar başladı"

Türkiye'nin salgınla mücadelede kendi aşısını üreterek önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kara, şöyle konuştu:

"Aşımızın önce 16-18 yaş daha sonra çocuk yaş grubunda uygulanabilirliğinin olması için bizim hem kendi hem dünya otoritelerine aşımızın etkili olduğunu göstermemiz lazım. Aşımız etkili ama bunu gösterebilmek için klinik çalışmalarının yapılması gerekiyor. Şu anda 16-18 yaş grubu çalışması başladı. Türkiye'deki tüm gönüllülerden rica ediyorum."

"Daha önce aşı olmamış, özellikle COVID-19 geçirmemiş 16-18 yaşındaki gençlerimizden TURKOVAC aşı çalışmalarına katılarak TURKOVAC aşısının çocuklarda uygulanabilirliğinin sağlanmasına katkı sunmalarını rica ediyoruz. Bu çalışmalara katılmak için öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da sağlık müdürlüklerimize başvurulabilir. Diğer illerden Bakanlığımızı arayarak aşıyı nerede ve nasıl olabileceklerini, çalışmaya nasıl katılabileceklerini öğrenebilirler. Çalışmaya katılmak isterlerse ve bilgi almak isterlerse yine bizi arayabilirler. Ben tüm gençlerimizden bu çalışmaya destek vermelerini istiyorum."

"TURKOVAC'a ilgi yüksek"

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının inaktif ve üretiminin zor olduğunu söyledi.

Aşıların üretim yerlerinin belirli kalitelerin üzerinde olması gerektiğine değinen Kara, aşıların hem dünya hem Türkiye'de belirli kriterlerin ardından yapılabildiğini ifade etti.

TURKOVAC'ın güven verdiğini ve kendisini kanıtladığını belirten Kara, şöyle devam etti:

"Milletin TURKOVAC'a ilgisi çok yüksek. Ülkemizde aşı kabulü iyi oranlarda, hatırlatma dozlarına ilgi biraz düşüktü ancak TURKOVAC ile beraber şunu gördük bizim toplumumuz kendi aşısına da sahip çıkıyor. Aşısını güvenle oluyor. Biz özellikle aşımızın etkinlik tarafını göstermiştik ama güvenliğinde de istenmeyen yan etkiler olabilir mi diye de baktık. Şu anda aşımızla ilgili sıkıntı ve problem oluşturabileceğini düşündüğümüz hiçbir yan etki görülmedi. Bu çok büyük bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, TURKOVAC aşısı olan vatandaşların takibinin sıkı şekilde yapıldığını ve verilerinin tutulduğunu sözlerine ekledi.