Aşılama oranı yüzde 60'a ulaşan Türkiye'de koronavirüs vakaları düşüşe geçti.

Günlük vaka sayılarının 110 binden 40-50 bin bandına indiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener konuyu şu şekilde değerlendirdi:

"İstanbul'da yüzde 60 oranında azalma olması, Türkiye genelinde de artık bir genel olgu sayılarında yükseliş trendini durdurdu ve artık geriye doğru indirmeye başladı."

Üç büyükşehirde yoğun bakım yatış oranında büyük azalma

Son günlerde, omicron varyantı ile artan vakalarda düşüş dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde koronavirüs kaynaklı yoğun bakıma yatış oranı önemli ölçüde azaldığını belirten Şener, "Ankara, İstanbul, İzmir başı çekiyor. Bursa, Antalya, Adana gibi diğer büyükşehirlerde de azalma kademeli olarak devam ediyor" dedi.

65 yaş üstü hastaneye yatış ve entübe hasta sayısında da azalma var

Şener, 65 yaş üstünün hastaneye yatış oranının yarıdan fazla azaldığını, entübe edilen hasta sayısındaki düşüşün de dikkat çekici olduğu aktardı:

"Ölüm sayılarında da ciddi oranda azalma olacağını tahmin ediyorum. Çünkü yoğun bakıma yatış ve solunum cihazına bağlanma oranı düştüğü için takip eden 2-3 hafta içerisinde ölüm sayılarında ciddi oranda azalma göreceğiz."

Dünya genelinde de hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş görülüyor.