Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliği
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlık Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandığını söyledi.
Bakan Koca, anlaşmaların her iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladık. Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlığımız Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandı. Her iki ülkeye hayırlı olsun. pic.twitter.com/YGeEuayG8A— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Nijerya
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