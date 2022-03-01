Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlık Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandığını söyledi.

Bakan Koca, anlaşmaların her iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile “Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladık. Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlığımız Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandı. Her iki ülkeye hayırlı olsun. pic.twitter.com/YGeEuayG8A