Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser çeşirtlerinden. Ancak meme kanseri sadece kadınlar değil erkeklerde de görülüyor. Erkek meme kanseri hücre tipi ve özellikleri kadın meme kanseri ile benzer özellik taşıyor.

35 yaşın altındaki erkeklerde, nadiren de olsa meme kanserine rastlandığının altını çizen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, hastalığın ileriki yaşlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Karagöl, "Erkek çocuklarında doğumdan itibaren meme dokusu olur. Erişkin erkeklerde, bu doku gelişmemiş olsa dahi meme kanseri görülebilir. Türkiye’de yılda yaklaşık 300 erkek meme kanserine yakalanıyor" dedi.

Kanser belirtileri aynı

Erkeklerdeki meme kanseri bulgularının, kadınlarda görülen meme kanserine benzediğini belirten Prof. Dr. Karagöl, şunları söyledi:

"Meme bölgesinde, ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle ile kalınlaşma olması, meme bölgesi cildinde renk ya da biçimsel değişikliklerin olması, bu bölgede yara gelişmesi, meme ucundan akıntı olması, meme ucunda çekilme veya renk değişikliği olması en sık rastlanan bulgulardır. Kanserin mikroskopik yapısı da genel olarak erkek ve kadın meme kanseri hastalarında benzerdir. Sadece, erkek meme kanserlerinde hormon reseptör testi daha yüksek oranda pozitif çıkmaktadır. Bu da erkek hastada hormonal tedaviye daha fazla yanıt olacağının göstergesi."

Genetik bir hastalık

Erkeklerdeki meme kanseri gelişiminde, kullanılan bazı hormonal nitelikte ilaçların ve ailede meme kanserli akrabaların olmasının etkili olduğunu ifade eden Karagöl, "Yani bu durumun ırsi olması da muhtemel. Ailedeki herhangi birinde meme kanseri olan erkek varsa tüm ailenin yakından takip edilmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA