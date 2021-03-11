Tam 1 yıl önce tarih 11 Mart 2020'yi gösterirken Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Vakayı saptayan, İstanbul Tıp Fakültesi oldu.

Binlerce hekimin yetiştiği, en zor hastalıkların tedavi edildiği İstanbul Tıp Fakültesi, salgınla mücadelede çok önemli bir rol üslendi.

Salgınla geçen 1 yıl

İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, salgının ilk günlerini ve virüs ile mücadelede geride kalan 1 yılı TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut'a anlattı.

“Ciddi ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geldik. Bunun getirdiği tabii bir dolu zorluk oldu. Bir kere tehlikenin ne olduğunu tam anlayamadık, bize neler yaşatacak bunları anlamamız için bir zaman gerekti.“

İlk 3 ayda 100 bin başvuru

Öğrencilerle birlikte günde 10 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı fakültede öncelikle personel eğitildi. Giriş çıkışlar kontrol edildi.

Salgının başladığı mart ayından itibaren sadece 3 ayda, hastaneye 100 bin kişi

başvuru yaptı. 10 bin kişi yatarak tedavi edildi.

İlk tedavi de İstanbul Tıp Fakültesi’nde oldu

İlk vakanın tedavi edildiği yer de İstanbul Tıp Fakültesi’ydi.

Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu o süreci şöyle anlattı:

“Şimdi önce bir heyecanlanıyorsunuz tabii ilk vaka olduğu için. O dönemde daha bu vakalara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bir tedavi protokolü de henüz oluşturulmamıştı, sonrasında protokoller gündemimize girdi. Hemen ilgili birim hocalarını toparlayarak nasıl bir yaklaşım sergileyeceğimizi belirledik ve etkin bir tedaviyle hastayı sağlığına kavuşturup taburcu edilmesini sağladık.“

"Acımızı yüreğimize gömdük"

Bu süreçte fakültede birbirinden değerli hocalar, sağlık çalışanları hayatını kaybetti.

O isimlerden ilki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'ydu.

Hastaların olmasından dolayı üzüntülerini de yaşayamadıklarını aktaran İşoğlu "Acımızı yüreğimize gömdük, hastalarımızı tedavi etmeye devam ettik" dedi.