Trabzon'da geçen hafta şişlik ve gaz şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Sebahattin H, tedaviye alındı.

Genel Cerrahi Polikliniği’nde yapılan tetkikler sonrasında hastanın karnında kitle tespit edilince ameliyata alındı.

Yapılan başarılı ameliyatla hastanın karnının sağ kısmından 21 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altına tutulan ve daha sonra servise alınan Sebahattin H'nin genel sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

"Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi"

Cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanın sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu.

Paylaşımında ekibini kutlayan Çelik, şunları söyledi:

"Karında şişlik ve gaz şikayeti ile bize müracaat eden hastamızda yapılan tetkikler sonucunda 40x45 santimetrelik sağ karın bölgesini tamamen dolduran ana damarları ve üreteri içine alan dev bir tümör görüldü. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Çıkarılan tümör 21 kilogram olarak ölçüldü. Hastamız postop yakın takip için yoğun bakıma alındı. Bu zorlu ameliyatta ekip muhteşemdi. Ellerinize kollarınıza yüreğinize sağlık."