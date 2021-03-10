Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. SGK tarafından geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.



Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37’ye ulaştı.



Listeye alınan ilaçlar

29 yeni ilaçtan biri pıhtılaşma önleyici ilaç, 4'ü demans, 2'si enteral beslenme ürünü, 1'i hipertansiyon, 2'si immünglobulin, 1'i kas gevşetici, 1'i göz merhemi, 2'si gargara, 2'si psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6'sı antibiyotik, 2'si soğuk algınlığı, 2'si astım, 1'i tıbbi mama, 2'si vitamin.