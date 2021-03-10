Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü demans, 2’si solunum hastalıkları, 6’sı antibiyotik olmak üzere toplam 29 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. SGK tarafından geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.
Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37’ye ulaştı.
Listeye alınan ilaçlar
29 yeni ilaçtan biri pıhtılaşma önleyici ilaç, 4'ü demans, 2'si enteral beslenme ürünü, 1'i hipertansiyon, 2'si immünglobulin, 1'i kas gevşetici, 1'i göz merhemi, 2'si gargara, 2'si psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6'sı antibiyotik, 2'si soğuk algınlığı, 2'si astım, 1'i tıbbi mama, 2'si vitamin.
Etiketler: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İlaç
Son Haberler
- 10:52
- 10:36
- 10:31
- 10:45
- 10:40
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz