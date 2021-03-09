14 Eylül 2020'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporda, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulanmış, aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıkarken, hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

Aşının koronavirüse etkisine dair ayrıntıları TRT Haber'e değerlendiren Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise çalıştıkları pandemi hastanesinde şu ana kadar 12 binin üzerinde kişinin aşılandığını ve 2 bin 500 kişinin ikinci dozlarını olduklarını, üzerinden de 3 hafta geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, “İkinci dozdan 2 hafta geçtikten sonra koruma maksimum anlamda başlıyor. O zaman ikinci dozunu olup üzerinden 2 hafta süreyi geçirenleri dikkate almamız lazım. Bizim 2 bin 500 kişilik çalışan grubumuzda henüz hasta olan yok bu bizim için iyi bir gözlem ama Türkiye geneline bakacak olursak, şu an 10 milyon 500 bin gibi bir aşılamamız var. Ve bunun 2,5 milyonu da ikinci dozunu oldu. Bu ikinci dozu olanların 1 milyonunun çok az üzerindeki bir grup da ikinci dozunu oldu ve üzerinden 2 hafta geçti. Bu kişilerin bağışıklık anlamında korunabilir hale geldiğini düşünüyoruz. Yine bu grubun içinde PCR olanların sayısı 300 civarında ve 12’si hastalığa tekrar yalandı. Biz de bu 300 kişiden 12’sini gözlem amaçlı hastaneye yatırdık” dedi.

"Aşının koruyabilmesi için önce aşı olmamız gerekiyor"

Yatışını yaptığımız yaş aralığının 40-60 arası olduğuna da dikkati çeken Yiyit, “Aslında sahadaki gözlemlerimizi üzerine koyduğumuz zaman aşı seçimimiz ve koruyuculuğunun iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak aşının koruyabilmesi için önce aşı olmamız lazım. Aşının koruyuculuk anlamında bizi şaşırtmayacağını her geçen gün tecrübe ediyoruz. Herkesin bir an evvel aşı olmasını şiddetle öneriyoruz. Aşı olmak toplumun bağışıklık oranına katkı sunacak ve böylelikle pandeminin kontrol altına alınmasına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Salgına karşı aşının ağır hastalığı engellediği ve hastalığa yakalanmayı önlediği kanıtlandı. Aşının koronavirüse etkisine dair ayrıntıları Prof. Dr. Nurettin Yiyit @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/j46lmQhDxh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2021

“’Ben hafif geçiririm’ düşüncesi hata olur”

Virüse yakalanan kişilerin nasıl seyredeceğini kestirmenin zor olacağını belirten Yiyit, bazı kişilerin hastalığı çok ağır geçireceğini ifade ederek, “Hastalığı hafif geçiririm demek hata olur. Aşı olmak sadece kendimizi değil toplumumuzu da korur. Toplumun en az yüzde 60’ının bağışık olması için aşı olmak önemli” şeklinde konuştu.

65 ya üstü için Sağlık Bakanlığının güzel bir uygulama başlattığını anımsatan Yiyit, “Biliyorsunuz randevusuz aşı yapmıyoruz. Ama hastanelerimize aynı gün randevu alınmasının önü açıldı. Hastanelerimizdeki kapasiteyi aktif kullanabiliyoruz. O yüzden mutlaka aşı olun” tavsiyesinde bulundu.