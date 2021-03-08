"Dünya Tuza Dikkat Haftası"nda bu yıl "Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz" teması işleniyor.

Sağlık Bakanlığı yiyecek ve içeceklerde aşırı tuz kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığını, özellikle ev yapımı yemeklerde kullanılan tuz miktarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir

Bakanlığa göre, ev yapımı yemeklere lezzet katmanın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi görünse de aslında yiyeceklerin daha fazla lezzetli olmasını sağlamanın pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Bakanlığın aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yaptığı öneriler şöyle:

- Yemeklerde tuz yerine, limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir,

- Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir,

- Yüksek miktarda tuz içeren besinler daha az tüketilebilir,

- Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılabilir.

Genel olarak tuz sodyum ve klorürden oluşuyor

Bakanlık, besinlerin doğal bileşiminde bulunan deniz tuzunun da deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edildiği, kaya tuzunun kaya, göl yataklarından veya toprak altından temin edilerek kurutulduğu bilgisini veriyor. Genel olarak tuz sodyum ve klorürden oluşuyor.

Bu nedenle, deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuz da diğer kullanılan sofra tuzları gibi aynı içeriğe sahip.

Günlük tuz tüketimi 5 gramın altında olmalı

Dünya Sağlık Örgütüne göre, kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerekiyor.

Bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığına (silme bir tatlı kaşığına) denk geliyor.

Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerle alınan tuzu kapsıyor.