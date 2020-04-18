1827’de kurulan Türkiye'nin ilk tıp fakültesi...

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede öncü sağlık kuruluşları arasında.

Hastanede koronavirüs tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanından çok önce alındı. Kendi bünyesindeki uzman hekimlerden bir "Bilim Kurulu" bile oluşturdu. TRT Haber, o hastaneyi görüntüledi.

Hastanede süreç nasıl işliyor?

COVID Müşahede Alanı, koronavirüs pandemisiyle mücadelede hastanenin beyni konumundaki merkezi. Burada, sağlık çalışanları yorgunluk nedir bilmeden hastalara yardım etmeye çalışıyor.

Hastaneye giriş yapan hastalar önce triaj alanına alınıyor. Burada, çocuk ve yetişkin olmak üzere 2 ayrı triaj bölümü oluşturuldu. Uzman hekimler tarafından hastaların muayenesi yapılıyor. Eğer bir hastada COVID bulgusuna rastlanırsa yaklaşık 30 metre uzaklıktaki müşahede alanına yönlendiriliyor. Eğer bu semptomlar çıkmazsa acil servise gönderiliyor.

Bütün önlemler alınıyor

Yapılan planlama ile hastane girişinde bir triaj alanı oluşturuldu. Tüm sağlık çalışanları, COVID-19 hastalarının yanına gitmeden önce termal kamera ile kontrolden geçiyor. Ardından da koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Buradan sonra sıra en hassas bölümde.

Hastanede, daha önce 13 ayrı ana bilim dalında hizmet verirken, şimdilerde tamamen COVID-19 hastalarının bakımı için yeniden dizayn edilen bir bina mevcut. Burası yalnızca COVID hastalarının hizmetine sunuldu. Binada 4 güvenlik görevlisi koruyucu kıyafetlerini giymiş durumda. Hastalar içeriye teker teker alınıyor ve hiçbir hasta yakınının girişine izin verilmiyor.

Hastaları, 5-6 kişilik doktor ve hemşire grubu karşılıyor. Hemen karşısında ise hastaların geçici olarak yattığı bir gözlem odası var. Triaj alanından sevk edilen hastalar müşahede bölümünde tekrar doktorlar tarafından muayene ediliyor. Durumlarının ciddiyetine göre izolasyon sürecini evinde geçirmesine ya da hastaneye yatırılmasına karar veriliyor.

Sağlık çalışanlarına özel asansör

Pandemik servisine yani COVID-19 şüphelisi hastaların yattığı bölüme çıkarken asansör kullanmak gerekiyor. Ancak asansörler kategorize edilmiş durumda. Bir yanda yalnızca hastaların kullandığı asansör, diğer yanda da sağlık çalışanlarının kullandığı asansör yer alıyor. Yani buradaki sağlık çalışanlarının riske girmemesi için her asansörü kullanmasına izin verilmiyor.

Yemekler ise koruyucu kıyafetli sağlık personelleri tarafından uyarı yapılarak hastalara sunuluyor.

Koronovirüsle mücadelede en başarılı sağlık kuruluşlarından biri

İstanbul Üniversitesine ait yurt ve otellerde konaklayan, adeta evinin yolunu unutan sağlık personeli, TRT Haber ekibini pandemi servisinden el sallayarak uğurluyor.

Hasta bilgilendirme ofisinde nöbet tutan hekimler, her gün hasta yakınlarını arayarak düzenli bilgi veriyor. Günde ortalama 40 hastanın taburcu edildiği hastane, dünyanın koronovirüsle mücadelede en başarılı sağlık kuruluşlarından biri olarak dikkat çekiyor. Hastanede koronavirüsle mücadele kesintisiz sürüyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz