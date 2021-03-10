Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığı, 40 yaş üzerinde her 50 kişiden, 60 yaş üstünde ise her 10 kişiden birinde görülüyor.

Göz tansiyonu farkına varamadığımız onlarca hastalıktan biri. İhmal edildiğinde körlüğe bile yol açacak kadar tehlikeli.

Belirti göstermeyen hastalık, oldukça sinsi ilerliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Neşe Erten hastalığın bulgularına dikkat çekti:



"Dünyadaki en ciddi körlük sebeplerinden biridir glokom. Yaş ilerledikçe glokom görülme sıklığı artmaktadır. Hiçbir bulgu vermeden seyreden çok formları vardır. Ani göz tansiyonları yükselmeleri meydana gelirse hastada ağrı, göz ağrısı, ışık yansımaları, tek gözde kızarıklık gibi bulgular verebilir.”

Hastalığın ilerlemesi erken teşhis ve tedavi ile durdurulabiliyor

Hastalığın belli bir evreye geldikten sonra geri dönüşü yok. Erten, hastalığın sadece erken tanı ile ilerlemesinin engellenebileceğini söyledi:

"Lazerler uygulayabiliyoruz veya göz tansiyonu ile ilgili ameliyatlar yapabiliyoruz. Ama bunların hiçbiri hastalığı tamamen yok etmiyor. Sadece kaçınılmaz sonu olan körlük ya da ileri düzeyde görme kaybını engelliyor. Ve basit bir damla tedavisi ile hastayı tamamen güzel bir görme ile ömrünün sonuna kadar gidebilmesini sağlıyor."

"Rutin kontrol yaptırılmalı"



Ailesinde göz tansiyonu geçmişi bulunan kişiler riskli grupta. İleri yaşta bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için sigaradan kaçınmak ve dengeli beslenmek şart.



Hastalığın teşhis edilebilmesi için ise 40 yaşın üzerindeki her kişinin yılda bir kez göz kontrolü yaptırması gerekiyor.



Haber: Ali Bayraklı

