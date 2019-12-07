Tiroid, vücudun orkestra şefi gibi çalışıyor. Tüm hormonları ve hücreleri düzenliyor.

Tiroid bezinin az çalışması ise metabolizmayı bozuyor.

Hipotiroidi, genelde yetişkin hastalığı olarak biliniyor. Ancak yeni doğan bebeklerde görülme sıklığı azımsanamayacak kadar çok.

Behçet Uz Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Doç. Senem Alkan Özdemir, bu hastalığı, şöyle değerlendiriyor:

"4 bin canlı doğumda bir görülüyor. Yani ülkemizde oldukça sık. Bundaki en önemli etken de trioid bezinin doğuştan olmaması durumu. Burada önemli olan nokta şu, hipotiroidinin geç tanı alması durumunda, her haftalık geçiş zeka kat sayısında 5 puan gibi bir azalmaya sebep oluyor."

Bebeklerin gelişiminde etkili

Yeni doğan bebeklerde bu hastalık, topuk kanı testiyle belirlenebiliyor. Erken dönemde teşhis ve tedavi, zeka geriliğini tamamen ortadan kaldırıyor.

Daha sonra ortaya çıkan hipotiroidin belirtileri, kimi zaman ebeveynlerin dikkatinden kaçıyor. Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen hipotiroidi, okul başarısını bile etkiliyor.

Özdemir, "Çok uykuya eğilimi varsa, iştahında artışı, kabızlık, ders başarısında giderek düşme, yaşıtlarından daha kısa bir boy kısalığı varsa ve ailede böyle bir durum görülüyorsa en başta bir tiroid bezlerine baktırmak lazım" dedi.

Tiroid bezinin az çalışmasıyla ortaya çıkan hipotiriodi, düzenli ilaç kullanımıyla kısa sürede tedavi edilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber