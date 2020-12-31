Organ nakli, binlerce hastanın yaşama tutunmak için tek şansı. Türkiye'de 292 bin 65 kişi uygun organın bulunmasını bekliyor.

İlk sırada böbrek nakli yer alıyor

Nakil bekleyenlerin başında ise 229 bin 774 kişi ile böbrek hastaları geliyor. Son 10 yılda 33 bin 3 kişi böbrek nakli ile hayata tutundu.

Böbrek naklini 28 bin 108 kornea, 13 bin 127 karaciğer, 728 kalp, 276 akciğer ve 65 pankreas nakli takip etti.

Organ nakliyle yeniden hayata tutunan hastaların toplam sayısı ise 75 bin 307.

Gönüllü bağışçılarda artış

Hayatta olan gönüllü bağışçı sayısı 565 bin 523.

2020 yılı salgın öncesi organ bağış oranı, yüzde 28 virgül 5 iken, salgın sonrası bu oran yüzde 25'e düştü.

Akdeniz önemli merkezlerden birisi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi organ nakli operasyonlarında Türkiye'deki önemli merkezlerden.

Bugüne kadar 5 bin hastaya nakil gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakli çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak biz çok çeşitli nakiller yapıyoruz biliyorsunuz, karaciğer, kalp, böbrek, rahim gibi dünyada tek merkeziz, bundan gurur duyuyorum. Başka ihtiyaçları olan hastalarımızda var akciğer ve bağırsak olanlar var zaten tecrübemizde var. Koronavirüs biraz daha kontrol altına alındığı zaman bu ameliyatları da yapmaya başlayacağız" dedi.

"2020'de 116 böbrek nakli yaptık"

2020'de organ nakli operasyonları geçen yılla göre yarı yarıya azaldı.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "2020 yılı içinde 116 böbrek nakli 35 karaciğer nakli yaptık. geçen yıllardan farklı bu yıl en önemlisi beyin ölümü olan kişilerden aldığımız bağışların azalması ile daha çok canlı vericiliği organ nakli ameliyatları yaptık" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle mart, nisan ve mayıs döneminde durdurulan nakil operasyonları alınan önlemlerle tekrar devam ediyor.

"Bir hayat kurtarmak çok önemli"

Organ bağışçısı Ramazan Çoban, hayat kurtarmanın önemini vurguladı. Çoban, "Bana bir tane böbrek yeter diyorlar öyle duydum ben, kararımı verdi. Bir hayat kurtarmak çok önemli yani. O mutluluğu kendimde hissediyorum" dedi.

Bazı hastalar yıllarca organ nakli beklerken, bazıları ise daha şanslı.

Kuzeni umut oldu

Nakil olan hastalarından birisi de Orhan Sucu. Hayatından memnun olduğunu belirten Sucu, "Hasta olduğumu duyunca dayı oğlu hemen ben vereyim dedi. Arkasından bir çok insan ben vereyim dedi." açıklamasını yaptı.

Bağış yapmak isteyenler hastane ve sağlık merkezlerine başvuruyor. Koronavirüs sebebiyle bağışçılara 2 kez test yapılıyor.

Tüm önlemler alındıktan sonra bağış kabul ediliyor.