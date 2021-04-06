Tüm dünya bir yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadele ediyor. Yoğun bakıma kaldırılanlar için can simidi ise "tıbbi oksijen."

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Banu Akıncı, "Oksijen açlığı çeken, solunum güçlüğü çeken hastalara oksijen verdiğiniz zaman solunumları rahatlıyor, ek organ patolojileri geri gelebiliyor. Oksijensiz kalmaya bağlı hasarlar geri dönebiliyor. Bizim için çok kıymetli ve hayati önem taşıyan bir tedavi yöntemi" dedi.

Ancak salgınla birlikte küresel çapta bir tıbbi oksijen kıtlığı yaşanıyor.

'Tıbbi oksijen kıtlığı 1 milyon ölüme yol açtı'

Konu geçtiğimiz ay Amerika'daki Murdoch Araştırma Enstitüsü'nün panelinde de gündeme geldi. "Oksijen tedariğindeki boşluk dünyada bir milyon önlenebilir ölüme yol açtı" denildi.

Sorun ekonomisi en güçlü ülkeleri bile zorlayacak boyutta.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr.Anthony Fauci, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ele alınması gereken olağanüstü bir sorunla karşı karşıyayız. 40 yıldır doktorluk yapıyorum ve oksijenin olmaması düşüncesi, ABD’deki kıtlığı gördüğümde aklımdan hiç geçmedi. ABD’de böyleyse düşük ve orta gelirli ülkelerde neler olup bittiğini bir düşünün."

Türkiye attığı adımlarla dünyaya örnek oldu

Dünyada sadece tıbbi oksijen değil, solunum cihazı sıkıntısı da yaşanıyor. Türkiye ise önlemlerini erken aldı. Tam bir seferberlik başlattı.

Ülkeler oksijen cihazı yetersizliğinden yoğun bakım ünitelerinde hasta seçme noktasına gelmişken salgınla mücadelede Türkiye'nin attığı adımlar dünyaya örnek oldu. Sağlık yatırımları hız kesmeden devam etti. Türk mühendisler gecesini gündüzüne kattı. Yerli oksijen cihazı üretimi son bir yılda yüzde 300 arttı.

Dünyaya da "nefes" oldu

Türkiye'de oksijen sıkıntısı ve ventilatör eksikliği yaşanmadı. Üstelik 150'den fazla ülkeye de yardım gönderildi.

Yerli firmalar altyapılarını güçlendirdikçe dünyadan siparişler de arttı.

Solunum cihazı üreten yerli firmanın genel müdürü Cemal Erdoğan, "COVID döneminde üretim altyapımız ve üretim hacmimiz çok ciddi oranda arttı. Bu cihazlara erişimi olmayan, altyapısı olmayan birçok ülke var dünyada. İnsanlara nefes olmak için çok sayıda yardım yapıldı, satışı yapıldı" diye konuştu.

Dünya tıbbi oksijen ve solunum cihazı sıkıntısı yaşarken, Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ürettiği cihazlarla dünyaya "nefes" oluyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Oğuz Karatoprak