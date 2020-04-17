Bakan Akar, MKEK tarafından üretilen ve "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından soruları yanıtlayan Bakan Akar, Türkiye'nin koronavirüs ile amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:

Haftada 500 adet üretim hedefi

"Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığındaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz."

Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek" diye konuştu.

Terhis ve celplerin ertelenmesi

Terhis ve celplerin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması üzerine ise Bakan Akar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Koronavirüs ile amansız bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede Silahlı Kuvvetler olarak biz de ülke genelinde alınan tedbirlere paralel olarak çeşitli tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Bizim temel amacımız Mehmetçik'i, Türk Silahlı Kuvvetlerini olabildiğince bu musibetten korumaktır. Bunun için tedbirlerimizi aralıksız ve tavizsiz sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tedbirlerin temelinde ise hareketliliğin durdurulması söz konusu. Bu konuda ülke çapında birçok tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Biz de hareketi minimize etmeye yönelik üzerimize düşen tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bedelli askerlik alımını durdurduk. Bunu erteledik, askerlik görevini daha sonra bir ay süreyle yapacaklar. Bu arada celpleri de durdurduk. Celpler de durduğu için Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayabilmek, büyük ve kahramanlıkla sürdürülen 6 büyük operasyonunun kazasız, belasız devamı için mevcut askerlerimizin de kalması gerekiyor. Dolayısıyla bu bakımdan terhisleri de erteleme durumu söz konusuydu. Bu yapıldı. Bu mücadelenin hep birlikte omuz omza sürdürülmesi gerekiyor. Halkımızın bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerine gösterdiği sevgi, güven ve duasını bu konuda da göstermesini bekliyoruz. Bugünler önemli günler. Bu konudaki önlemleri omuz omza alarak hep birlikte inşallah sağlıklı günlere ulaşacağız."

Mehmetçik ailelerine: Sabırla bizi destekleyin

Mehmetçik ailelerine bir mesajının olup olmadığı sorulan Akar, "Bizim esas amacımız; Mehmetçiğimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve halkımızın sağlığını korumaktır. Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri tüm faaliyetlerimizde, operasyonlarımızda sevgisiyle güveniyle ve duasıyla bizleri destekledi. Bu konuda da Mehmetçiğimizin kıymetli ailelerinden sabırla bizi desteklemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sahra"nın özellikleri

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir COVID-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.