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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: koronavirüs bilim kuruluSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:34
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