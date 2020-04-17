Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özal'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’a vefatının yıldönümünde Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."