ABD'de Georgia ve Güney Kaliforniya Üniversiteleri, yüksek şeker tüketiminin gelişim sürecindeki hayvanların beyin fonksiyonlarına etkisini araştırdı.

Büyüme çağındaki şeker tüketen kobayların, yetişkinlik dönemine geçtiklerinde öğrenme ve hafızalarında zayıflama tespit edildi.

Deneyin şekerin insan beyni üzerindeki etkilerine de ışık tutabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, yüksek oranda tüketilen şekerin öğrenme süreci ve hafızayı olumsuz etkileyebileceğine vurgu yapıyor.

Yapay şekeri çok tüketen çocuklar en yüksek risk grubunda

Şeker hem beyin gelişimini hem de hafızayı olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre fazla şeker tüketimi beyni çocuk yaşta tehdit etmeye başlıyor. Ailelerin çocukları bilgilendirmesi ve şeker tüketimini sınırlaması gerektiği ifade ediliyor.

Araştırmaya göre, yüksek şeker tüketimi bağırsaktaki bakterilerin yapısını da değiştiriyor. Bağırsaklarda şeker tüketimiyle artan bir bakteri türü, tek başına hafıza zayıflığına neden oluyor.