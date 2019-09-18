Türkiye'de her yıl 10 bin kız çocuğu kanser ya da genetik hastalıklar sonucu kısırlık tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Onların ilerde anne olabilmesi için ameliyatla yumurtalık dokusu çıkarılıp donduruluyordu.

Kanser ya da genetik hastalık anne olmanın önüne geçemeyecek

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Barış Ata, "Yumurtalık dokusu dondurmak ergenliğe girmemiş ya da ergenliğini tamamlamamış kızlar için uygulanan standart yöntem ama henüz deneysel kabul ediliyor, yıllardır biz de uyguluyoruz. Dünyada da 100’e yakın doğum oldu ama başarı oranını bilmek mümkün değil" dedi.

Başarı oranını şansa bırakmamak için Prof. Barış Ata ve ekibi yeni bir çalışmaya imza attı.

Kanser ve bazı genetik hastalıklarının tedavisi kısırlığa neden olabiliyor. Prof. Dr. Barış Ata ve ekibi 12 yaşında ergenliğe girmemiş kız çocuğunun yumurtalarını dondurmayı başardı, kız çocuğu ileride belki anne olabilecek.

Ameliyatsız yapılabiliyor

Yöntemin iki önemli avantajı daha var.

Bunlardan ilki uygulamanın bir iğne yardımı ile ameliyatsız gerçekleşmesi, ikincisi ise yumurtada tek hücre olduğu için kanser riski olmaması.

Prof. Dr. Ata, "Ergenliğe girmemiş kızların da yumurtalıklarının uyarılarak onlardan da olgun yumurta toplanarak başarısı kanıtlanmış sonucu öngürülebilir ve tekrar tekrar yapılabilecek yöntemin çalıştığını göstermiş olduk" diye konuştu.

Ata'nın yöntemi dünya tıp literatürüne girecek

Bu yöntemle her yaştaki kız çocuğunun yumurtalarının toplanıp dondurulabileceği belirtiliyor. Kanser ya da üremeyi olumsuz etkileyen genetik hastalığı olanlar bu yönteme başvurabilecek.

Prof. Barış Ata'nın çalışması, yakında bilimsel bir tıp dergisinde yayınlanacak ve dünya tıp literatürüne de girecek.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Bünyamin Koç