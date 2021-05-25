Çin'de yapılan meta analiz çalışmasına göre, 1999 ve 2018 yılları arasında dünya genelindeki 'Total Diz Protezi ve Rehabilitasyonu' alanında araştırma yapan en başarılı bilim insanları listelendi.

Araştırmaya göre bu alanda bilim atıf indeksli 90 yayını olan Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Vasfi Karatosun ve 70'ten fazla yayını olan Prof. Dr. Bayram Ünver, 4 bin 600 yazar arasından ilk 10'a girdi.

İki Türk bilim insanının başarısı, dünyadaki meslektaşları tarafından da büyük takdir gördü.

Araştırma sonucunda büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Karatosun, "Bu araştırma dolayısıyla bir bilim insanının hissedeceği duyguların en yoğununu hissettim. Bilim üretmek çok farklı bir duygu ve çok mutluluk verici bir duygu. Yakınlarımdan da çok olumlu tepkiler aldım ancak en çok mutluluk veren şey yurt dışından meslektaşlarımız telefonla arayarak bizi görmek ve tanımak istemeleriydi. Brezilya, İsviçre gibi farklı ülkelerden arayarak tebrik edenler oldu" dedi.

'İlk 10'daki diğer araştırmacıların çoğunluğu ABD'den'

Yapılan araştırmada yayınların güç ve etki alanlarının değerlendirildiğini anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Dr. Vasfi Karatosun şöyle konuştu.

"İlk 10'da yer almamızda, saptadığımız sorunları diğer meslektaşlarımızdan daha önce görüp, cevaplarını daha erken ortaya koymamız etkili oldu. Ben bu çalışmada 8'inci oldum, Bayram hocam ise 10'uncu oldu. İlk 10'da yer alan diğer araştırmacıların çoğunluğu ABD'nden, biri Kanada, diğeri de Danimarka'dan idi. Bizler aynı zamanda poliklinlikte hastalara da hizmet veriyoruz. Bu işi yapmaktan zevk aldığım için bu işin yorgunluğunu ve yoğunluğunu değil, mutluluğunu hissediyorum. Biz daha iyi dereceler yapmaya çalışıyoruz umarım gençler daha iyisini yaparlar."

"Gurur duydum"

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda görevli Prof. Dr. Bayram Ünver ise, "Akademisyenliğimin başından beri ortopedik fizyoterapi alanında çalışmaktayım ve bu konuyla alakalı 70'in üzerinde yayınım bulunuyor. Dünyada ilk ona girdiğim için kendim adına, üniversitem adına ve ülkem adına gurur duydum. Bizden sonraki meslektaşlarımıza da yol gösterici olması açısından onur duyduğumuz bir durum. Yayınlarımızın yüksek sayıda atıf alması ve nitelikli dergilerde yayınlanması bunun en önemli sebebi oldu" diye konuştu.