Sadece stüdyolarda yapılabilir denilen egzersizler yaklaşık 1,5 yıldır online olarak devam ediyor. İnternette pek çok egzersiz videosu bulmak mümkün... Ancak çoğu eğitmen online dersler yaparak hem verimliliği artırıyor, hem de disiplini sağlıyor. Eski milli basketbolcu Derya Çam da, bu süreçte ücretsiz online pilates eğitimi veren spor eğitmenlerinden biri... Derya Çam ile pandemi sürecinde yaygınlaşan online dersleri ve faydalarını konuştuk. Ayrıca sporun koronavirüse koruyucu etkisini, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan dinledik.

Egzersiz için spor salonuna ya da ekipmana gerek yok

Pandemide spor yapma olanakları kısıtlandı, birçok kişi hareketsizlikten ve kilo almaktan şikayetçi hale geldi. Evden çalışma ya da ofiste saatlerce masa başında mesai sürdürmek sırt ve bel ağrılarından şikayet edenlerin sayısını artırdı. 10 yıldır pilates eğitimi veren Derya Çam, her gün yapılacak 15-20 dakikalık basit hareketlerin bile aslında büyük fayda sağlayacağını söylüyor. Hem de, herhangi bir ekipmana ya da alete de ihtiyaç olmadan...

[Eski Milli Basketbolcu / Pilates Eğitmeni: Derya Çam Foto/TRT Haber]

"Spor yapmak ya da hareket etmek için herhangi bir şekilde bir ekipmana ya da alete ihtiyacımız yok. Evde elimizde ne varsa hatta herhangi bir ekipman kullanmadan da spor yapabiliriz. Mesela bu pandemi sürecinde insanların ihtiyacı olduğunu görünce ücretsiz olarak her gün 15 dakikalık dersler vermeye başladım. İnsanların bu yönde ihtiyaçlarının çok fazlalaştığını biliyorum kendi çevremden de çünkü herkes daha fazla hareketsiz kalmaya başladı. Evden çalışıyorlar... Birçok şikayet duydum sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, bilgisayar başında olmak çok zorladığı için insanları... Bu 15 dakikalık derslerde, muhtemelen herkesin evinde vardır, bir sandalye kullanıyoruz, arada ağırlık olarak ufak su şişeleri kullanıyoruz. Çok iyi geri bildirimler aldım. 15 dakikalık dersler hem iyi bir mola oldu katılan insanlar için, faydalı bir şekilde değerlendirmiş oldular molalarını. Aynı zamanda buna süreklilikle devam ettiklerinde, bedenlerindeki değişimin de çok olumlu yönde olduğunu söylediler."

Düzenli egzersiz bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Bazı araştırmalar ağır egzersizlerden ziyade, birkaç periyotta yapılan kısa süreli egzersizlerin bağışıklığı kuvvetlendirmekte daha fazla fayda sağladığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, hareketsiz kişilerin koronavirüsten hastaneye kaldırılma ve ölüm riski daha yüksek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, özellikle pandemi döneminde sporun önemini vurguladı:

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın]

"Günün belirli zaman dilimlerinde spor yaptığınız zaman, birçok hastalığı daha az görüyorsunuz. Spor ve dinamik hayat her zaman olumlu. Bunlar savunma sisteminizi güçlü kıldığı için, COVID gibi, savunma sistemiyle mikrop arasındaki kavgada, savunma sisteminin lehinde olan davranışlar. Ama virüsü alma riskiniz varsa, ben sporcuyum ben koronavirüs hastası olmam gibi bir tanımı kullanmak çok doğru değil. Bugün yoğun bakımlarda, her yaş grubunda, her türlü sportif aktiviteyi yapmış insanlarda da, solunum cihazına bağlanacak kadar ciddi hastalıkları da görüyoruz. Spor her zaman sağlıklı yaşam için anlamlı ama spor yapıyorum diye koronavirüse yakalanmam mantığı doğru değil. Spor yapıyoruz diye maske, mesafe, temizlik kurallarından uzaklaşmak doğru değil."

Egzersiz yapmak virüsü almayı kuşkusuz engellemiyor, ama bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalığı ağır geçirme riskini azaltıyor.

Ofis molalarında hafif egzersiz yapmak verimliliği artırıyor

Egzersiz molaları vermek ofis hayatında da konforu artırmak için basit bir yöntem... Çalışırken 10-15 dakikalık molalar verimliliği ve konsantrasyonu artırıyor. Bu süreyi hafif egzersiz yaparak değerlendirmek hem fiziksel hem de zihinsel fayda sağlıyor. Peki ofiste bedenimizi nasıl hareket ettiririz? Derya Çam'ın bu konudaki tavsiyeleri şunlar:

"Sadece bir sandalye kullanarak bedenimizi çalıştırabiliyoruz özellikle üst bölgemizi. Masa başında insanların bir postür bozukluğuyla, ister istemez öne doğru eğilerek sürekli uzun saatler geçirmeleri sırt ağrılarına, omuz ağrılarına sebep oluyor. En temel amacı pilatesin, omurga sağlığını geliştirmek ver korumak olduğu için omurganın çevresindeki kasları çalıştırdığımız ve kuvvetlendirdiğimiz bir spor. Dik duruşu yeniden kazandırmak, kronik ağrılardan insanları birazcık kurtarıp rahatlatmak amacıyla pilates çok etkin bir metot gerçekten. Ofisteyken belli aralıklarla muhakkak mola vermeleri gerekiyor. 40 dakikada, 45 dakikada, 50 dakikada bir ayağa kalkıp yürümek...Ya da masa başında omurgayı her yöne hareket ettirecekleri küçük küçük hareketler, en azından bir destek sağlayacaktır. Sürekli sabit oturmaktan dolayı oluşan o gerilimi ve tansiyonu rahatlatacaktır. Çünkü çoğunlukla insanlar sadece sabit çalışmıyor bir de stres altında çalışıyorlar. Stresin de vücudumuza yüklediği gerilimler oluyor."