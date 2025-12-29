Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
AA 29.12.2025 12:34

Karla kaplı yollarda hastalar hastaneye ulaştırıldı

Van'da yolu kardan kapanan mahallelerde rahatsızlanan vatandaşlar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Karla kaplı yollarda hastalar hastaneye ulaştırıldı
[Fotograf: AA]

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten ekipler, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasına da yardımcı oldu.

Gelen ihbarlar üzerine sağlık görevlileriyle harekete geçen ekipler, kapanan yolları açarak hastaların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağladı.

Yolu kapalı olan Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Yedisalkım Mahallesi'ne bağlı Dikenli mezrasında rahatsızlanan 62 yaşındaki şeker hastası Hasan Akbulut'u hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Karla kaplı yollarda hastalar hastaneye ulaştırıldı

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından mahallenin yolunu açarak sağlık görevlilerini mahalleye ulaştırdı.

Akbulut, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karla mücadele ekipleri Erciş, Başkale, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde de kapanan yolları açarak 4 hastanın sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağladı.

