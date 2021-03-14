14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire açıldı. Okulun açılmasını, Osmanlı saray hekimi Mustafa Behçet önermişti.

1919 yılında ilk Tıp Bayramı kutlandı. O yıl Tıbbiye, İngiliz askerlerinin işgali altındaydı. Hikmet Boran önderliğindeki Tıbbiye öğrencileri, Tıbbiye binasının kuleleri arasına büyük bir Türk bayrağı asarak işgale karşı mücadele başlattı. Böylece Tıp Bayramı, yurt savunma hareketi olarak başladı.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

1929'da ise Bursa'da ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olan 12 Mayıs Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Ancak daha sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 14 Mart Tıp Bayramı olarak kabul edildi.

1976 yılında ise 14 Mart'ı içine alan hafta "Tıp Haftası" olarak kabul edildi.