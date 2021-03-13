Mutasyonlu virüs vakaları artarken, tedbirlere dikkat edilmesi de büyük önem taşıyor. Türkiye’de de 76 şehirde 41 bin 552 kişide mutant virüs tespit edildi. En yaygın mutasyon türü ise İngiltere varyasyonu oldu.

Prof. Dr. Sıla Akhan, tüm mutasyonlu virüslerin ortak özelliğinin hızlı bulaşması olduğuna dikkat çekti.

Tedbirler büyük önem taşıyor

Sağlık Bakanlığı mutasyonlu virüse karşı 81 ile genelge gönderdi. Hastane ve toplu yaşanan yerlerde daha dikkatli olunması istendi.

Banka, postane, market, pasaj, iş hanı, AVM ve pazar gibi yerlerde içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.

Ziyaret ve toplanmaların önlenmesi için bilgilendirmeler yapılacak. Toplu bulunulan alanlarda HES kodu sorgulaması yapılacak ve denetimler sıklaştırılacak.

“En masum mutasyon İngiltere mutasyonu”

“En masum mutasyon İngiltere mutasyonu” diyen Prof. Dr. Akhan, “Diğerlerinde başka birtakım korkularda bizi bekliyor. O yüzden İngiltere mutasyonunda bulaşıcılığın arttığını bilip ona göre davranmakta fayda var” dedi.

Uzmanlar virüsün iyi bir mutasyon geçirmesi halinde salgının sona ereceğini öngörüyor. Mutant virüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekiyor.

