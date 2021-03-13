Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan evde sağlık hizmeti paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor" notunu düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir video paylaştı.
Videoda, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntüleri yer alıyor.
Bakan Koca, videoyu paylaşırlen şu sözleri kullandı:
"Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet."
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Twitter
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