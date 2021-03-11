Dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi” sözleriyle açıkladığı mutant virüslerin salgın sürecini etkilediği bilinmekte.

"Maske, mesafe, hijyen" hatırlatması

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsün 1’inci yılında olduğumuzu hatırlattı.

COVID pandemisinin henüz 1. yılındayız, varyantların da katkısıyla 3.piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız. — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) March 11, 2021

Prof. Dr. Yavuz, paylaşımda “Varyantların da katkısıyla 3. piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız” notuna yer verdi.

“Pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum”

Yavuz, pandeminin ilk yılı dolmadan onlarca aşının kullanılmaya başlandığını ve varyantların yakından izlendiğini hatırlatarak sabırlı olmak gerektiğinin altını çizdi:

“Daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi yok, ama 1889'daki Rus Gribi'nin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1’inci yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Ama bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum; 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak.”