Erciyes Üniversitesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, pandemi dönemi ve yerli aşı hakkında konuşma yaptı.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

"Özlediğimiz normal günlerimize dönmeyi ümit etmekteyiz"

Rektör Çalış, sağlık çalışanlarının günlerini kutlayarak, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Mart Tıp Bayramı'nı coşku içerisinde kutlayalım. Ama pandemi şartları nedeniyle bu yıl böyle bir kutlama yapıyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlık şu an da büyük bir sınav veriyor. İnşallah bu pandemi sürecindeki sınavı başarılı bir şekilde geçerek, özlediğimiz normal günlerimize döneriz diye ümit etmekteyiz."

"Birinci dozlama tamamlandı"

Yerli aşıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Çalış, "Faz 2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak bu sürece katkı vermiş oluruz" dedi.