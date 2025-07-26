Temizlenmeyen kavun ve karpuz gıda zehirlenmesine yol açabilir

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, yaptığı açıklamada, yeterli hijyen sağlanmadan tüketilen meyve ve sebzelerin gıda zehirlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cesur, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için sıkça tercih ettiği karpuz ve kavun gibi meyvelerin, uygun koşullarda saklanmadığında ve temizlenmediğinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Sosyal medyada kavun ve karpuz kaynaklı zehirlenmelere ilişkin paylaşımların gündeme geldiğini aktaran Cesur, bu durumun sadece bu meyvelerle sınırlı olmadığını, hijyen kurallarına uyulmadığında tüm sebze ve meyvelerde benzer risklerin oluşabileceğini belirtti.

Besin kaynaklı enfeksiyonlarda en sık karşılaşılan etkenlerin salmonella, shigella ve kampilobakter gibi bakteriler olduğunu ifade eden Cesur, bunun yanı sıra rotavirüs ve norovirüs gibi viral, amipli dizanteri gibi paraziter enfeksiyonların da görülebildiğini aktardı.

Bakteriyel, viral ve paraziter kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Cesur, şu uyarılarda bulundu:

"Gıdaları yemeden önce mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Gıdanın temizliğini yaparken sirkeli suda 15-20 dakika bekletmek önemli. Eğer gıda kirliyse ve toprakla teması olmuşsa, sirkeli suda beklettikten sonra iyice ovalayarak yıkamalıyız. Örneğin, kavun, karpuz, elma veya şeftali gibi meyveleri kesmekte kullanılan bıçaklar daha önce et veya tavuk ürünleriyle temas etmişse, bu bıçakları uygun bir deterjanla temizleyip iyice duruladıktan sonra kullanmalıyız. Karpuz ve kavunu yaz aylarında sıklıkla tüketiyoruz. Meyveleri 15-20 dakika sirkeli suda bekletirsek ve temizliğini yaparsak kesinlikle gıda zehirlenmesine neden olmaz."

"Sebze ve meyveler uygun koşullarda saklanmalı"

Et veya tavuk ürünleriyle temas etmiş bıçakların yeterince temizlenmeden meyve ve sebzelerde kullanılması halinde, bu ürünlerdeki bakterilerin diğer gıdalara bulaşabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Cesur, yıkama ve durulama işlemlerinin ardından el hijyenine de özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Meyve ve sebzelerin dışkı veya bakterilerle temas etmesi halinde enfeksiyon riski taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Cesur, "Salmonella ve shigella gibi bakteriler su ve gıdalara bulaşarak besin zehirlenmesine neden olabilir. Salmonella genellikle tavuk etinden, shigella ise kirli sudan bulaşır. Bu nedenle sebze ve meyvelerin iyi yıkanması çok önemlidir." diye konuştu.

Sebze ve meyvelerin uygun hijyen koşulları sağlandıktan sonra güvenle tüketilebileceğini belirten Cesur, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle önceden kesilmiş, uygun şartlarda ve serin ortamda muhafaza edilmemiş gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Bunlar besin zehirlenmesine neden olabilir. Karpuz ve kavun gibi meyveleri ev ortamında dilimledikten sonra uygun koşullarda saklayıp, uzun süre bekletmeden tüketmeliyiz. Gıda zehirlenmesi durumunda, meyve tüketildikten 12-24 saat sonra yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi şikayetler görülebilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir."