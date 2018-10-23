Teletıp kişisel sağlık sistemi kullanıma açıldı

Teletıp kişisel sağlık sistemi, hastaların geçirdiği hastalıkların, radyolojik görüntüler ve raporların elektronik ortamda saklanmasına ve doktorların bu bilgilere ulaşmasına olanak sağlıyor.

"Hekime giden hasta yanında film taşımayacak"

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, uygulamanın hastaların hayatını kolaylaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlar e-Nabız aracılığıyla görüntülerine her yerden erişebiliyorlar. Onların müsade ettiği her hekim erişebiliyor ve 'artık film taşımaya son' diyoruz. Teletıp sistemi sayesinde hekim geçmiş hastalık hakkında bilgi edinebilecek, kişinin herhangi bir görüntüsü varsa da ondan faydalanabilecek.

Şu anda sisteme entegre bin 700'ün üzerinde sağlık tesisi var. Bu kadar büyük bir yapı problemsiz çalışıyoruz. Türkiye'ye özgü bir model. Uluslararası standartları kullanarak tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş, lisanslı tamamen yerli ve milli bir proje."

Kaynak: AA