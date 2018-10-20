Vücudunda beş böbrekle yaşıyor

Afyon' da yaşayan 38 yaşındaki Kenan Kılıç'a 9 yaşındayken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Kılıç'ın annesi Ayşe Dudu Kılıç, gönüllü oldu.

Burada gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Kılıç'ın mutluluğu 7 yıl sürdü.

Annesinden aldığı böbreğin işlevini kaybetmesi üzerine Kılıç bir süre ilaç tedavisi gördü, ayrıca ikinci nakil için de araştırmaya başladı.

Karın içinde oluşturulan boşluğa nakledildi

Kılıç, ikinci böbreğini de babası Hüseyin Kılıç'tan alarak 12 yıl sağlıklı bir hayat sürdü. Hastalık ve ilaçların etkisiyle vücudu yorgun düşen Kılıç'ın bu böbreği de 1 yıl önce iflas etti.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatı hastanelerde geçen Kılıç, üçüncü kez organ nakli olmak için eşi Hazar Kılıç'a danıştı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne başvuran Kılıç'a bir yıldır beklediği mutlu haber hayat arkadaşından geldi.

Tahlil sonuçlarının olumlu çıkması üzerine eşinin böbreği, PAÜ'de yapılan başarılı ameliyatla Kılıç'ın karın içerisinde oluşturulan boşluğuna nakledildi.

"Artık kendimde bir ağırlık hissediyorum"

Naklin ardından yeniden doğduğunu söyleyen Kılıç, "Ucunda ölüm vardı ancak cesaretle girdim ve sağlığıma kavuştum. Şu anda vücudumda 5 böbrek var. Zaten 4 böbreğim varken insanların garibine gidiyordu. Şimdi daha fazla tuhaflarına gidecek. Artık kendimde bir ağırlık hissediyorum. Genelde çalışmayan böbreği vücuttan almıyorlar" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğundan bahseden Kılıç, yaşama tutunmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Kılıç, anne, baba ve eşinden aldığı emanetle hayatını mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmek istediğini belirtti.

"Çok sık yaptığımız bir operasyon değil"

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, hastasının üçüncü kez nakil olduğunu anlattı.

Kılıç'ın, uzun süre anne ve babasından bağışlanan böbrekle yaşamını sürdürdüğünü belirten Özban, şöyle konuştu:

"Çok sık yaptığımız bir operasyon değil. Hem teknik hemde medikal olarak ciddi riskler barındıran bir operasyon. Rutin olarak hastalara böbrek nakli yaparken çalışmayan böbrekler alınmıyor. Hastamızın 1995 yılından bu yana çalışmayan böbrekleri kendisinde duruyor. O nedenle son takılan böbrekle beraber vücudunda 5 böbrek var. Ama bu beşinci böbrek yani bizim nakil olarak üçüncü kez nakil ettiğimiz böbrek karın boşluğunda duran böbrek."

Kaynak: AA