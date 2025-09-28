Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 28.09.2025 17:10

Sonbahar ve kış aylarında D vitamini uyarısı

Güneş ışınlarının açısının değişmesiyle sonbahar ve kış aylarında D vitamini üretimi azalıyor. Uzmanlar, kapalı alanlarda çalışanlar, çocuklar ve yaşlılarda eksiklik riskinin arttığını vurguluyor.

Ayşe Selçuk
Ayşe Selçuk
Sonbahar ve kış aylarında D vitamini uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, sonbahar ve kış dönemlerinde D vitamini eksikliğinin toplum sağlığı için önemli riskler oluşturduğunu belirtti.

Altay, D vitamininin vücutta depo edilebilen bir vitamin olduğuna dikkat çekti.

 “Gıdalarla aldığımız D vitamini ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10-20’sini karşılar. Günlük ihtiyacımızın yüzde 80-90’ı ise güneş ışınlarıyla sentezlenir. Ancak sonbahar ve kış aylarında bu üretim azalır ve depolar yeterli değilse eksiklik ortaya çıkar.”

D vitamini eksikliği belirtileri 

Eksiklik belirtilerine de değinen Mustafa Altay, halsizlik, kas güçsüzlüğü, kemik ve kas ağrılarının en sık görülen şikayetler olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kapalı alanlarda çalışanların risk altında olduğunu ifade eden Altay, “Uzun süreli eksiklik bağışıklık sistemini zayıflatır, enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Ayrıca kemik erimesi, kırıklar ve iyileşmede gecikmelerle karşılaşabiliyoruz” uyarısında bulundu.

Sonbahar ve kış aylarında D vitamini uyarısı

D vitaminin yalnızca beslenmeyle karşılanamayacağını belirten Altay, “Somon, orkinos, yumurta sarısı, karaciğer gibi gıdalar doğal kaynak olsa da ihtiyacımızı tek başına karşılamaz. Yeterince güneşe çıkamayanlarda hekim kontrolünde takviye gerekebilir. Ancak kontrolsüz ve yüksek doz D vitamini alımı vücutta birikip zehirlenmeye yol açabilir” diye konuştu.

Risk gruplarına dikkat çeken Altay, şu önerilerde bulundu:

“Yaşlılar, obezitesi olanlar, kapalı alanlarda çalışanlar, kemik erimesi bulunanlar, kronik bağırsak ve karaciğer hastaları ile D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullananlar mutlaka kontrollerini yaptırmalı. Hekim önerisi dışında gelişigüzel takviye kullanılmamalıdır.”

Prof. Dr. Mustafa Altay, toplum sağlığını korumak için özellikle risk gruplarında D vitamini ölçümlerinin önemini vurguladı.

Sıradaki Haber
Yerli helikopter Gökbey, gökyüzünde hayat kurtaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu
17:21
Erzurum'da boya fabrikasında yangın
17:11
Gazze'deki sağlık merkezleri zor şartlara rağmen hizmetlerini sürdürmeye çalışıyor
17:30
Bakan Ersoy, Türkiye'nin "gece müzeciliği" deneyimini Roma'da anlattı
16:27
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da
16:04
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerini vurduk
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ