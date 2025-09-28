Sonbahar ve kış aylarında D vitamini uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, sonbahar ve kış dönemlerinde D vitamini eksikliğinin toplum sağlığı için önemli riskler oluşturduğunu belirtti.

Altay, D vitamininin vücutta depo edilebilen bir vitamin olduğuna dikkat çekti.

“Gıdalarla aldığımız D vitamini ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10-20’sini karşılar. Günlük ihtiyacımızın yüzde 80-90’ı ise güneş ışınlarıyla sentezlenir. Ancak sonbahar ve kış aylarında bu üretim azalır ve depolar yeterli değilse eksiklik ortaya çıkar.”

D vitamini eksikliği belirtileri

Eksiklik belirtilerine de değinen Mustafa Altay, halsizlik, kas güçsüzlüğü, kemik ve kas ağrılarının en sık görülen şikayetler olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kapalı alanlarda çalışanların risk altında olduğunu ifade eden Altay, “Uzun süreli eksiklik bağışıklık sistemini zayıflatır, enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Ayrıca kemik erimesi, kırıklar ve iyileşmede gecikmelerle karşılaşabiliyoruz” uyarısında bulundu.

D vitaminin yalnızca beslenmeyle karşılanamayacağını belirten Altay, “Somon, orkinos, yumurta sarısı, karaciğer gibi gıdalar doğal kaynak olsa da ihtiyacımızı tek başına karşılamaz. Yeterince güneşe çıkamayanlarda hekim kontrolünde takviye gerekebilir. Ancak kontrolsüz ve yüksek doz D vitamini alımı vücutta birikip zehirlenmeye yol açabilir” diye konuştu.

Risk gruplarına dikkat çeken Altay, şu önerilerde bulundu:

“Yaşlılar, obezitesi olanlar, kapalı alanlarda çalışanlar, kemik erimesi bulunanlar, kronik bağırsak ve karaciğer hastaları ile D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullananlar mutlaka kontrollerini yaptırmalı. Hekim önerisi dışında gelişigüzel takviye kullanılmamalıdır.”

Prof. Dr. Mustafa Altay, toplum sağlığını korumak için özellikle risk gruplarında D vitamini ölçümlerinin önemini vurguladı.