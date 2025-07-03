SBÜ'de Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen programla başladı.

Öğretim elemanlarının pedagojik yeterliliklerini artırmayı hedefleyen programın ilk oturumu, üniversitenin Gülhane Külliyesinde gerçekleştirildi.

Program koordinatörlüğü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Güneş tarafından yürütülürken, koordinatör yardımcılığı görevini Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Sezgin üstleniyor. Eğitim sürecinde, Prof. Dr. Gürcü Koç, Prof. Dr. Gülgün Alpan, Prof. Dr. Işıl İrem Budakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Meral Alkan ve Prof. Dr. Serçin Karataş, kendi uzmanlık alanlarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, programın ölçme-değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinde Arş. Gör. Dr. Esra Oyar görev alacak.

“Bu iş birliği sağlık eğitimi açısından büyük bir değer”

Açılış programında ilk konuşmayı, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Program Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Güneş gerçekleştirdi. Gazi Eğitim Fakültesi’nin Türkiye’nin en köklü ve kapsamlı eğitim fakültelerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güneş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin sağlık eğitimi açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Programın, sağlık alanındaki eğiticilere somut katkılar sunacağına olan inancını dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliğinin her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti. İki köklü üniversitenin bir araya gelerek eğitim alanında ortak projeler yürütmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ünal, bu tür programların gelecek dönemde yeni projelere de kapı aralayacağına inandığını belirtti.

Hedef dünya standartlarında eğitim sunma

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da programın açılışında yaptığı konuşmada “Sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmek, sadece bilgi aktaran değil; aynı zamanda ilham veren, yön gösteren ve nitelikli bireyler yetiştiren akademisyenlerle mümkündür” dedi.

Bu hedefle öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerini desteklemek için ‘Eğiticilerin Eğitimi’ gibi kapsamlı programlara büyük önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik personelimizin bu tür programlarla hem çağdaş eğitim yöntemlerini öğrenmesini hem de birbirinden öğrenme yoluyla iyi uygulama örneklerini tanımasını önemsiyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık alanında dünya standartlarında eğitim sunma hedefiyle bu tür programları hayata geçirmeye devam edecektir.”

Toplam 30 saat olarak planlanan ve bir hafta sürecek olan eğitim programına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin farklı fakülte ve birimlerinden yaklaşık 40 öğretim elemanı katılıyor.