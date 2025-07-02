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Sağlık
İHA 02.07.2025 00:07

Tarım Bakanlığı açıkladı: Dana ve kuzu eti diye satılan üründe kanatlı et tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımladığı listede çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Yayınlanan listede Niğde'deki iki firmanın ise dana ve kuzu eti diye satılan ürünlerinde kanatlı et tespit edildiği açıklandı.

Tarım Bakanlığı açıkladı: Dana ve kuzu eti diye satılan üründe kanatlı et tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı 1 Temmuz tarihli listede, Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı açıkladı: Dana ve kuzu eti diye satılan üründe kanatlı et tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaları yayınladığı liste arasında Niğde'den iki firma yer aldı.

Köfteye sakatat karıştırdılar

Yapılan denetimlerde bu firmaların "dana ve kuzu eti" diye sattıkları köfte ürünlerinde aslında kanatlı et kullandıklarının tespit edildiği açıklandı.

Açıklanan listede Niğde'de faaliyet gösteren Çukurova Et, Gıda Tarım Ürünleri ile Pehlivan Et isimli iş yerinde dana-kuzu karışık etli köftesinde kanatlı eti tespit edildiği ifşa edildi.

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Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı
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