Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin sağlık turizminde de hizmet vereceğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, salgın sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı inşa edildi. Hastane, muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

Yarın açılacak

Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.