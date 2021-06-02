İstinye Üniversitesi, salgında değişen beslenme alışkanlıklarına ışık tutmak için bir araştırma yaptı.

Araştırmaya 64 ilden toplam bin 36 kişi katıldı. Salgında her üç kişiden birinin kilo aldığı ortaya konuldu. Hamur işlerinin daha sık tüketildiği belirtildi.

"Duygulara bağlı yeme davranışlarında artış oldu"

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Emiroğlu, "Bu süreçte insanların yemek yerken kendilerini kontrol etme yeteneklerinde bir azalma oldu. Duygusal yeme olarak adlandırdığımız olumlu ya da olumsuz bazı duygulara bağlı olarak yeme davranışlarında ciddi artışlar olduğunu belirlemiş olduk" diye konuştu.

Evde geçirilen zaman arttıkça, fazla kilolar da sorun olmaya başladı.

Araştırmalar gösteriyor ki salgından beslenme alışkanlıkları ve davranışları da etkilendi. Peki, uzmanlar bu süreçte beslenme konusunda neler öneriyor?

Elif Emiroğlu, sebze ve meyve yemeye dikkat çekerek, "Yaz döneminde yaygın olarak bulunan bazı sebze meyveleri beslenmemizde sıklıkla bulundurursak öğün saatlerimizi de planlarsak bu konuda biraz avantaj sağlamış olabiliriz" dedi.

"Obezite pandemisi gelebilir"

Uzmanlar, beslenme düzenindeki bu değişikliğin yeni sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıyor.

Elif Emiroğlu,"Beslenme davranışlarındaki bu bozukluklar ileride bir obezite pandemisini beraberinde getirebilir. Obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalıklar diyabet, tansiyon gibi birçok hastalığın ortaya çıkma sıklığını da artırabilir" dedi.

Sürecin sağlıklı geçirilmesi için, hareket ve sporun ihmal edilmemesi gerekiyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz